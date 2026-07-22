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22.07.2026 06:31:29
MainStreet Bancshares: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
MainStreet Bancshares präsentierte am 20.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 33,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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