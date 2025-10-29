MainStreet Bancshares hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MainStreet Bancshares hat am 27.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 34,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at