MainStreet Bancshares präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MainStreet Bancshares präsentierte in der am 20.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat MainStreet Bancshares im vergangenen Quartal 31,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MainStreet Bancshares 33,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at