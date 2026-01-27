MainStreet Bancshares: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MainStreet Bancshares hat am 26.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,200 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,79 Prozent auf 32,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35,9 Millionen USD gelegen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,600 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 135,34 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 137,87 Millionen USD umgesetzt worden waren.

