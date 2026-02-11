|
Mainstreet Equity legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mainstreet Equity hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 5,19 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mainstreet Equity 6,03 CAD je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Mainstreet Equity 70,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 67,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
