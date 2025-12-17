Mainstreet Equity präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mainstreet Equity präsentierte in der am 15.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,42 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 12,18 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Mainstreet Equity 70,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 66,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 30,80 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 21,45 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 276,29 Millionen CAD gegenüber 249,80 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at