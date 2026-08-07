Mainstreet Equity stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mainstreet Equity hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,64 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 CAD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 73,2 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mainstreet Equity 69,7 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at