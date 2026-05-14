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14.05.2026 06:31:29
Mainstreet Equity: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Mainstreet Equity stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,82 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mainstreet Equity hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 72,2 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 68,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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