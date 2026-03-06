MAIRE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MAIRE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,21 EUR. Im letzten Jahr hatte MAIRE einen Gewinn von 0,190 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,81 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,75 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,239 EUR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1,86 Milliarden EUR gesehen hatten.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,800 EUR gegenüber 0,600 EUR je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 6,96 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte MAIRE 5,86 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,803 EUR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 7,09 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at