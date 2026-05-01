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01.05.2026 06:31:29
MAIRE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
MAIRE äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat MAIRE mit einem Umsatz von insgesamt 1,82 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,46 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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