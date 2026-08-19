Maison Luxe mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Maison Luxe hat am 17.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 89,95 Prozent auf 0,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at