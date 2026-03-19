Maison Solutions A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Maison Solutions A hat sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maison Solutions A 0,060 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Maison Solutions A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 29,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 34,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at