Maistra dd: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Maistra dd stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,00 EUR, nach 6,63 EUR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 153,7 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 148,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at