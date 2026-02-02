|
02.02.2026 06:31:29
Maithan Alloys hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Maithan Alloys hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 30,55 INR gegenüber 31,20 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Maithan Alloys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,90 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,31 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
