12.01.2026 06:31:29
Maitong Sunshine Cultural Dev öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Maitong Sunshine Cultural Dev gab am 09.01.2026 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,00 Prozent präsentiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 0,19 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,11 Millionen USD in den Büchern standen.
