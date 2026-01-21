|
Majesco: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Majesco lud am 19.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es stand ein EPS von 0,46 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Majesco noch ein Gewinn pro Aktie von -1,180 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 77,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,15 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 645,8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
