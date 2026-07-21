Majesco präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Majesco hat am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 5,94 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Majesco noch ein Gewinn pro Aktie von -1,480 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,12 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 684,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at