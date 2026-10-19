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19.10.2026 06:31:29
Majesco: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Majesco hat am 16.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,52 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Majesco noch ein Gewinn pro Aktie von -1,260 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 1,30 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 825,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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