Majestic Auto: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Majestic Auto hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 5,24 INR gegenüber -2,160 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 80,29 Prozent auf 34,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Majestic Auto 172,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at