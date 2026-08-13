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13.08.2026 06:31:29
Majestic Auto legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Majestic Auto lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,43 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,30 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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