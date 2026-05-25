25.05.2026 06:31:29

Majestic Auto stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Majestic Auto äußerte sich am 23.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,53 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Majestic Auto ein Ergebnis je Aktie von -6,910 INR vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Majestic Auto mit einem Umsatz von insgesamt 34,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 76,64 Prozent verringert.

Majestic Auto hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 89,23 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 8,46 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 353,89 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 44,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 643,14 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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