Majestic Gold: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Majestic Gold hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Majestic Gold 28,8 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at