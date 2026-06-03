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03.06.2026 06:31:29
Majestic Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Majestic Gold hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite standen 32,3 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,0 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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