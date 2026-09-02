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02.09.2026 06:31:29
Majestic Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Majestic Gold hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40,3 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,2 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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