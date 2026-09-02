Majestic Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Majestic Gold hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40,3 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at