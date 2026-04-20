Majestic Gold veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Majestic Gold präsentierte in der am 17.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Auf der Umsatzseite hat Majestic Gold im vergangenen Quartal 35,7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Majestic Gold 26,6 Millionen CAD umsetzen können.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,010 CAD im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Jahresumsatz wurde auf 124,71 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 97,20 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at