CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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10.07.2026 18:18:08
Major car firms found not to have installed emissions-cheating devices
A High Court judge said some major car manufacturers did not install a device to cheat emissions testing.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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