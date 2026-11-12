Major Cineplex Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Major Cineplex Group lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,42 THB. Im letzten Jahr hatte Major Cineplex Group einen Gewinn von 0,170 THB je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 2,24 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Major Cineplex Group 1,97 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at