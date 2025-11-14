Major Cineplex Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Major Cineplex Group gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 THB gegenüber 0,060 THB im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,97 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 1,66 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

