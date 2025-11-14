Major Cineplex Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Major Cineplex Group hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,17 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Major Cineplex Group 0,060 THB je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,97 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 1,66 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at