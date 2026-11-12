Major Cineplex Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Major Cineplex Group äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 THB gegenüber 0,170 THB im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,24 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 1,97 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at