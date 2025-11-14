Major Cineplex Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Major Cineplex Group hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,17 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Major Cineplex Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 THB in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,97 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,66 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

