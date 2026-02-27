Major Drilling Group International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Major Drilling Group International hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,13 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 184,6 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Major Drilling Group International einen Umsatz von 160,7 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at