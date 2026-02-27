|
27.02.2026 06:31:29
Major Drilling Group International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Major Drilling Group International hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,13 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 CAD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 184,6 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Major Drilling Group International einen Umsatz von 160,7 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.