12.12.2025 06:31:28
Major Drilling Group International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Major Drilling Group International hat am 10.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Major Drilling Group International ein EPS von 0,220 CAD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Major Drilling Group International mit einem Umsatz von insgesamt 244,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 29,00 Prozent gesteigert.
