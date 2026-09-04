Major Drilling Group International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Major Drilling Group International hat am 02.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,120 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Major Drilling Group International 277,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 226,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at