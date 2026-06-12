Major Drilling Group International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Major Drilling Group International ließ sich am 10.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Major Drilling Group International die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,10 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 233,7 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 24,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 187,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,260 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,320 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,20 Prozent auf 889,08 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 727,58 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at