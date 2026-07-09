Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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09.07.2026 11:53:00
Major drugmaker loses $27 billion in market value after failed trial
Two companies announced on Thursday that the heart disease drug they had been developing failed its Phase III trial.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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