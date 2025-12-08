Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

MercadoLibre Aktie

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

08.12.2025 08:30:04

Major Fund Bets $301 Million on MercadoLibre — Is the Stock a Buy as Shares Retreat From Record Highs?

New York City-based D1 Capital Partners initiated a new position in MercadoLibre (NASDAQ:MELI), acquiring 128,803 shares valued at approximately $301 million, according to a November 14 SEC filing.According to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, D1 Capital Partners L.P. established a new position in MercadoLibre (NASDAQ:MELI) during the third quarter. The fund reported holding 128,803 shares valued at $301 million as of September 30. This addition brought the fund's total reportable U.S. equity holdings to $8.7 billion across 38 positions.D1 Capital's new position in MercadoLibre now accounts for 3.5% of its 13F portfolio, placing it outside the fund's top five holdings.
Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
MercadoLibre Inc 1 775,60 -2,62%

07:52 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07:45 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX eröffnet etwas leichter -- Ruhiger Start für DAX -- Asiens Börsen am Montag uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt startet mit Abgaben in die neue Woche, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Zum Wochenbeginn weisen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
