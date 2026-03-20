MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
|
20.03.2026 11:05:00
Major Investors Are Buying Up Shares of MP Materials. Here's Why the Industrial Stock Could Soar in 2026 and Beyond.
MP Materials (NYSE: MP) can't catch a break.Three weeks ago, the rare-earth metals miner announced a huge earnings beat, reporting profits of $0.09 per share, well above Wall Street's $0.02 estimate. The company followed up this news with an announcement that it's ready to build its 10X rare-earth magnet production plant in Texas, with plans to begin churning out up to 10,000 tons of magnets annually by 2028. The stock initially jumped on the news. But one month later, MP stock is down about 1% from before earnings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MP Materials Corp Registered Shs -A-
|
25.02.26
|Ausblick: MP Materials A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: MP Materials A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: MP Materials A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: MP Materials A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.10.25
|Kursschub bei Aktien von MP Materials und Energy Fuels durch neue Exportregeln aus China (finanzen.at)