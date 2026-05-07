Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
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07.05.2026 20:31:26
Major rail disruption expected in southern England until end of day
A radio fault has been resolved but passengers could continue to face long delays, warns National Rail.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Southern Co.
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06.05.26
|S&P 500-Titel Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Southern-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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29.04.26
|S&P 500-Titel Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Southern von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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29.04.26
|Ausblick: Southern informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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22.04.26
|S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southern-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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15.04.26
|S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southern von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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15.04.26
|Erste Schätzungen: Southern öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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08.04.26
|S&P 500-Wert Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southern von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.04.26
|S&P 500-Titel Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Southern-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Southern Co.
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|Southern Co.
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