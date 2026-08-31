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31.08.2026 06:31:29
Mak Garbovo JSC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Mak Garbovo JSC hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mak Garbovo JSC 3,05 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Mak Garbovo JSC 9,7 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 54,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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