Makarony Polskie stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Makarony Polskie hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,57 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,690 PLN je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 73,9 Millionen PLN, gegenüber 75,7 Millionen PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,39 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at