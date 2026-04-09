Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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09.04.2026 21:00:00
Make Less Than $50,000 Per Year? These Are Your Top 2 Retirement Accounts.
When you make less than $50,000 per year, it can sometimes feel like you're living your life on hard mode, especially when it comes to retirement savings. You do your best to use your income wisely, but your monthly expenses leave little room for you to build a nest egg.If boosting your income or lowering expenses aren't options, you have to focus on stretching the savings you have as far as possible. A big part of that is choosing the right retirement accounts, and two in particular really stand out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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