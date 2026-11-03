MAKEMYTRIP Aktie
WKN DE: A1C3UJ / ISIN: MU0295S00016
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03.11.2026 21:00:03
MakeMyTrip: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its second-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Oct. 26, 2026, MakeMyTrip (NASDAQ:MMYT) reported 20.9% year-over-year constant-currency gross booking growth to $2.7 billion. Travel headwinds from high jet fuel prices and currency depreciation slowed air travel, making alternative segments critical for long-term shareholders.
Three takeaways from management's comments highlight how the business is adapting.
High prices for aviation turbine fuel, or jet fuel, and Indian rupee depreciation slowed domestic and international flight demand. MakeMyTrip compensated by expanding ground transportation and domestic hotel listings, raising its business mix outside air travel.
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