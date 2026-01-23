MAKEMYTRIP: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MAKEMYTRIP hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 USD, nach 0,240 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 295,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 267,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at