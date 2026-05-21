MAKEMYTRIP präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MAKEMYTRIP hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,260 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat MAKEMYTRIP 250,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 245,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,510 USD gegenüber 0,840 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 1,04 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 978,34 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at