MAKEMYTRIP: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MAKEMYTRIP lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MAKEMYTRIP 0,160 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 229,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 211,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at