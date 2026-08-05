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05.08.2026 06:31:29
MAKEMYTRIP: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
MAKEMYTRIP präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 USD gegenüber 0,230 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 285,6 Millionen USD gegenüber 268,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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