MAKEMYTRIP Aktie
WKN DE: A1C3UJ / ISIN: MU0295S00016
|
26.01.2026 14:42:46
MakeMyTrip Stock Dropped 5% After Announcement Of Decline In Q3 Profit
(RTTNews) - MakeMyTrip Limited's (MMYT) stock fell 5.65 percent, to $62.60 on Friday after the announcement of the third quarter results, which reported a 73.1 percent decline in profit, to $7.3 million, or $0.07 per share, from $27.1 million, or $0.23 per share, last year.
The significant decline in profit was primarily due to higher net finance costs, which jumped to $27.7 million from $4.8 million in the earlier year.
On an adjusted basis, net profit improved to $50.7 million, or $0.52 per share, in the quarter, up 4.7 million from $46.0 million, or $0.39 per share, in the prior year.
Meanwhile, revenue climbed 10.6 percent, to $295.7 million from $267.4 million in the previous year, mainly due to strong travel demand in India for both domestic and international outbound travel.
In the pre-market hours, MMYT is trading at $62.66, up 0.10 percent on the Nasdaq.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MAKEMYTRIP LIMITED
|
20.01.26
|Ausblick: MAKEMYTRIP verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: MAKEMYTRIP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu MAKEMYTRIP LIMITED
Aktien in diesem Artikel
|MAKEMYTRIP LIMITED
|52,86
|0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX leicht im Plus -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt macht Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich etwas höher. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.