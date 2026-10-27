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27.10.2026 06:31:29
MAKEMYTRIP verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
MAKEMYTRIP ließ sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MAKEMYTRIP die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MAKEMYTRIP im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 235,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 229,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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