Innovation Aktie
WKN DE: A2DJHB / ISIN: JP3147900009
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18.06.2026 12:42:00
Maker Faire Solothurn 2026: Zwei Tage voller Innovation, Kreativität und Technik
Über 70 Aussteller, spannende Technik, 3D-Druck, KI und DIY-Projekte warten am 20. und 21. Juni in Derendingen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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